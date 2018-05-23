Найден простой способ борьбы с ожирением

Ученые утверждают: снимая обувь на пороге дома, можно предотвратить ожирение. Одним из факторов, провоцирующих набор лишнего веса, являются химические вещества, вызывающие накопление жира в тканях. Они содержатся в некоторых продуктах питания, пластике и даже в обычной пыли, рассказывает The Deccan Chronicle.



Специалисты считают, что с обувью в жилище проникает большое количество этих опасных веществ. Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от употребления фруктов и овощей, обработанных пестицидами, а также тщательно подбирать косметику и посуду. Все это тоже может быть источником веществ, повышающих риск ожирения.



До этого ученые выяснили: фталаты, содержащиеся во многих косметических средствах и пластике, могут повысить вероятность развития диабета у пожилых людей. Даже незначительное повышение концентрации фталатов в организме увеличивает риск диабета в два раза.

