Обнаружена связь между лишним весом и витамином D

Предыдущие исследования показали, что пищевые добавки с витамином D снижают риск развития таких заболеваний, как артрит, астма и диабет 1-го типа. Это обусловлено противовоспалительным и иммуномодулирующим действием витамина D. Теперь голландские ученые установили: между уровнем витамина D и накоплением лишнего жира есть взаимосвязь, передает The Daily Mail.



Специалисты привлекли для участия в эксперименте людей с лишним весом. Возраст участников составлял от 45 до 65 лет. Исследователи оценили объем жировых отложений и уровень витамина D у всех добровольцев. У наиболее тучных людей количество витамина D оказалось существенно снижено.



Отложения абдоминального жира (в области живота) у мужчин также были связаны с недостаточной концентрацией витамина D в крови. Ученые пока не знают, чем это объясняется. Авторы исследования рекомендуют всем людям, страдающим от ожирения, следить за уровнем витамина D.

