Прокуратура ФРГ вновь готовит документы для экстрадиции Пучдемона

Прокуратура ФРГ вновь готовит документы для экстрадиции Пучдемона

Германская прокуратура во второй раз начала процесс подготовки документов для экстрадиции бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано во вторник на сайте инстанции.

"Прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн 9 мая 2018 года направила ходатайство в суд о повторном взятии под арест бывшего главы каталонских властей для депортации", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, она получила от испанской стороны новые материалы.

Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в €75 тыс.