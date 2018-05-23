Прокуратура ФРГ вновь готовит документы для экстрадиции Пучдемона

Германская прокуратура во второй раз начала процесс подготовки документов для экстрадиции бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано во вторник на сайте инстанции.



"Прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн 9 мая 2018 года направила ходатайство в суд о повторном взятии под арест бывшего главы каталонских властей для депортации", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, она получила от испанской стороны новые материалы.



Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в €75 тыс.

