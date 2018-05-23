Савченко наняла двух новых адвокатов

От Надежды Савченко уходит бесплатный государственный адвокат, потому что она наняла двух платных защитников.



“Согласно положениям Закона Украины “о бесплатной правовой помощи”, государство может предоставить адвоката на бесплатной основе только малоимущим. А Савченко, выходит, сначала отказалась от двух адвокатов, потому что ей нечем им платить - то есть заявила, что она малоимущая. Государство ей дало бесплатного адвоката. А теперь она взяла и бесплатного адвоката, и еще двоих наняла на платной основе. Значит, деньги у нее все-таки есть”, - сообщил "Стране" член Совета Адвокатов Украины Сергей Осыка.



Действительно, неделю назад Надежда Савченко отказалась от всех своих адвокатов и заявила, что у нее нет средств для оплаты их услуг. Суд предоставил ей государственного правозащитника - Юлию Ткач. А два дня назад стало известно, что Савченко наняла новых адвокатов - Александра Шадрина и Константина Глоба.



Правда, на каких условиях они работают с Савченко, не сообщалось под предлогом “адвокатской тайны”. То есть неизвестно, защищают они Надежду на платной или бесплатной основе.



Хотя Сергей Осыка на это отмечает: “Есть две формы работы с подзащитными. На бесплатной основе - за счет государства по поручению центра БПД. Или на платной основе - по договору, за деньги. Третьего варианта нет”.



И добавляет, что случай Надежды Савченко - прецедент: “В Украине еще не было такого, чтобы человек как малоимущий взял бесплатного государственного адвоката, а потом взял еще двоих со стороны. И все три адвоката участвуют в одном деле. Так не бывает”.



Теперь, так как у Надежды Савченко появились новые адвокаты, по Закону “о бесплатной правовой помощи”, государство должно отозвать бесплатного правозащитника. Основания для прекращения бесплатной государственной помощи перечислены в Статье 23 этого Закона (пункт 3 гласит: лицо пользуется защитой другого защитника (защитников) в деле, по которому ему был назначен защитник от государства - Прим.ред.).



“Государство должно отозвать государственного защитника, но пока не отозвало - видим по суду”, - говорит Сергей Осыка.



По его словам, Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БПД) должен в срочном порядке отозвать бесплатного адвоката и обязать Надежду Савченко возместить потраченные государством деньги на бесплатного адвоката.



Сестра Надежды Савченко Вера, с которой удалось связаться “Стране”, подтверждает: действительно, государственный защитник Юлия Ткач выходит из дела Савченко после сегодняшней апелляции, так как в процесс зашли новые адвокаты.



Правда, уточняющий вопрос “Страны” - на какой основе сотрудничают с Надеждой Савченко новые адвокаты, - Вера оставила без комментариев.



“Адвокаты попросили не разглашать это. Но Надежда раньше уже комментировала эту тему - что у нее нет средств на адвокатов. И к сожалению, это пока факт. Так что вывод напрашивается сам собой”, - отметила Вера Савченко.



Вера Савченко акцентирует: о предоставлении бесплатного адвоката Надежда не просила - государство предоставило ей его автоматически, и не по причине плохого материального состояния.



“Согласно принятым в июне 2016 году изменениям к Кодексу КПК в рамках судебной реформы, гражданин не может защищать себя сам в суде второй инстанции. Государственного адвоката Надежде назначили без ее воли, автоматически, согласно этим изменениям. Кстати, 2018-й год - последний, когда человек может сам себя представлять еще в суде первой инстанции, а со следующего года уже и в первой не сможет - только через адвоката. Подчеркиваю: Надя об адвокате не просила, и назначили ей его не как малоимущей, а просто как человеку под следствием, чтобы ее в суде кто-то защищал”, - сказала "Стране" Вера Савченко.

