Киев не будет принимать на себя долги "Киевэнерго" - Прокопив

Киев не будет принимать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго", сказал заместитель городского головы Владимир Прокопив на брифинге в Киеве в среду



"Долги "Киевэнерго" городской совет на себя не будет перебирать ни при каких обстоятельствах", - сказал он.



В.Прокопив добавил, что сегодня Киевсовет планирует принять соответствующее постановление, в котором будет зафиксирован отказ от приема долгов.



"Будет установлена четкая позиция всех пяти фракций Киевсовета", - сказал он.



В.Прокопив высказал мнение, что необходим диалог между НАК "Нафтогаз Украины", "Киевэнерго" и властями столицы по погашению долгов, однако, по его мнению, госхолдинг не имеет права отказываться от подписания договора с КП "Киевтеплоэнерго" под предлогом старых долгов "Киевэнерго".



В свою очередь, замглавы КГГА Петр Пантилеев призвал "Нафтогаз" заключить договор на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго", указав на невозможность горячего водоснабжения микрорайонов, запитанных от котелен "Киевтеплоэнерго" без такого договора.



"Мы обращаемся к "Нафтогазу" до 1 июня заключить договор и параллельно с этим нарабатывать механизмы по решению ситуации вокруг задолженности вместе с "Киевэнерго", - сказал он.



В свою очередь в "Нафтогаз Украины" отметили, что согласно законодательству, вместе с передачей теплогенерирующего оборудования от одного субъекта к другому, должны передаваться и долги за газ, образовавшиеся в работе этого оборудования ранее.



"Городская власть пытается убедить нас через давление в публичном пространстве (подписать договор с "Киевтеплоэнерго" без урегулирования ситуации с долгами "Киевэнерго – ИФ), но мы здесь ни при чем – есть закон, статья 22 закона "О теплоснабжении", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза Украины".



В НАК добавили, что помимо кредиторской задолженности, "Киевэнергоэнерго" должно передать "Киевтеплоэнерго" им дебиторскую задолженность – таким образом, у коммунального предприятия будут источники для погашения долгов перед "Нафтогазом Украины".



"Мы надеемся, что город будет действовать в интересах потребителей и выполнит требования закона, чтобы поставка горячей воды в наших и ваших жилищах возобновилась как можно быстрее", - резюмировали в "Нафтогазе Украины".



Как сообщалось ранее, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" принял от "Киевэнерго" столичные теплосети, включая котельни, но за исключением двух ТЭЦ и мусоросжигательного завода. Передача этих объектов запланирована на ближайшее время.

