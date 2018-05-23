Госдеп США назвал самое опасное место для русскоязычных

Российская Федерация, развязав войну с Украиной, сознательно сделала самым опасным местом для русскоязычного населения Донбасс. Об этом заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает Лига.



Она акцентировала внимание на жертвах среди мирного населения, дома которых обстреливают сепаратисты и российская армия и на разрушении инфраструктуры региона, в том числе Донецкой фильтровальной станции.



Также Нойерт заметила, что текущая неделя – едва ли не самая кровопролитная в 2018 году. За несколько дней погибли пять военнослужащих сил операции объединенных сил, еще 23 бойца получили ранения.



При этом в администрации США уверены, что все это можно "быстро прекратить", если на то будет воля Кремля. Но пока Россия поддерживает своих сателлитов ее собственная экономика находится в стагнации.



"Россия утверждает, что защищает русскоязычное население. Но наш спецпредставитель по Украине Курт Волкер не раз уже говорил, что сейчас во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина", - подчеркнула она.

