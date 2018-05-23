Facebook будет требовать документы у покупателей политической рекламы

Пользователи Facebook в Соединенных Штатах, которые захотят разместить определенные объявления в соцсети, должны будут предоставить последние четыре цифры номера их социального страхования и фотографию удостоверения, выданного правительством. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.



Соцсеть будет требовать это от тех, кто хочет разместить рекламу, связанную с политическими кампаниями, гражданскими правами, иммиграцией, оружием, экономикой и другими вопросами, чтобы доказать, что они находятся в Соединенных Штатах.



Этот шаг, как отмечается, является частью инициатив Facebook, направленных на повышение прозрачности после того, как российская "фабрика троллей", связанная с правительством, потратила тысячи рублей на рекламные объявления Facebook, ориентированные на Америку, перед президентскими выборами в 2016 году.



В дополнение к номеру социального страхования пользователям, желающим приобрести рекламу, необходимо будет предоставить фотографию с выданного правительством удостоверения и почтовый адрес в США. После того, как Facebook проверит предоставленную информацию, компания отправит код на указанный адрес, чтобы разрешить пользователю Facebook купить рекламу с помощью его учетной записи.



В Facebook сообщили, что после проверки личная информация будет удалена. "Это обычно происходит в течение шести недель", - говорится на сайте компании.

