Instagram позволит игнорировать посты пользователя без отписки

Социальная сеть Instagram добавила функцию, которая позволяет скрыть в ленте публикации пользователя, сохранив при этом подписку. Об этом говорится в блоге компании.



Пользователям предоставят возможность выбирать, какие конкретно публикации игнорировать. Это могут быть только посты, а могут быть и stories.



Для того чтобы включить функцию, нужно нажать на значок "…" в профиле пользователя. Отключить ее можно таким же образом.



Владелец аккаунта, от публикаций которого отписались, не получит никаких уведомлений об этом.

