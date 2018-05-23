Джонсон раскритиковал спорные планы Германии по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон присоединился к США, осудив "способствующие расколу" планы Берлина по продвижению строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, утверждая, что он может оставить европейских потребителей энергии в значительной степени зависимыми от "зловредного Российского государства". Об этом пишет The Guardian, передает УНН.



Гигантский трубопровод и условия, на которых он построен, стали "лакмусовой бумажкой" в споре о том, как Европа может достичь рабочих отношений с Москвой и при этом защищать свои либеральные ценности от российской угрозы, пишет издание.



В письме к некоторым британским парламентариям Джонсон отметил, что правильным является подчеркнуть "спорность этого трубопровода по всей Европе", добавив, что "евроатлантическое единство остается нашим самым сильным инструментом в борьбе со зловредной российской деятельностью".



Он также отметил, что энергетическая безопасность должна регулироваться правилами, которые уменьшают способность любого отдельного поставщика иметь монополистический контроль. Он настоял на том, что ЕС имеет право требовать внесения поправок в директивы ЕС, чтобы обеспечить единые "правила игры" в отношении газовых коннекторов, что поставило бы перед Германией условие о возможности использования трубопроводов не только для российского газа.



Хотя Джонсон в своем письме специально не призывает остановить проект трубопровода, но он говорит, что Великобритания остается приверженной своей поддержке Украины в этом вопросе.

