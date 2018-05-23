Оргкомитет Евровидения посоветовал подождать с покупкой билетов в Израиль

Организаторы "Евровидения" рекомендовали поклонникам мероприятия повременить с покупкой авиабилетов на конкурс 2019 года, который должен пройти в Израиле.



По правилам конкурса, "Евровидение" проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение властей. Ранее, после победы певицы из еврейского государства Нетты Барзилай в конкурсе 2018 года, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конкурс следующего года пройдет в Иерусалиме.



"Уже ждете "Евровидение" следующего года? Мы тоже. Однако пока не бронируйте авиабилеты. Следите за официальными заявлениями относительно того, когда и где пройдет конкурс, на наших официальных каналах", — сообщается в Facebook оргкомитета.



Неурегулированность статуса Иерусалима нередко создает трудности при проведении в городе крупных международных мероприятий, в том числе спортивных и культурных.



От международного консенсуса недавно дистанцировались США, признав город столицей Израиля и перенеся туда свое посольство из Тель-Авива. Его открытие на новом месте состоялось 14 мая, в 70-ю годовщину образования Израиля. Примеру США последовали Гватемала и Парагвай.

