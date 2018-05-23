Президент Эстонии рассказала о визите в НАБУ

Утром в среду, 23 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила НАБУ. Об этом она рассказала во время пресс-конференции Ukrainian-Estonian Women Business Forum в Киеве, отвечая на вопрос УНН.



"Я была в НАБУ утром, и наша дискуссия касалась того, как в первую очередь научить общество распознавать коррупцию, потому что это очень просто понять - если ты кому-то платишь деньги за услугу - это и есть коррупция", - рассказала она.



Поэтому по словам президента существует очень много путей, которые сначала надо узнать - понять что они есть проблемой.



"И уже затем необходимо дать понять обществу, что у них есть безопасное место, куда можно обратиться, если они видят что-то, что вызывает у них сомнение, не является ли это коррупционным делом", - сказала она.



Также, по словам Кальюлайд, с представителями НАБУ она обсуждала проблемы коррупции в ее родной Эстонии.



"Мы обсуждали дела с эстонской истории, потому что если вы думаете что в Эстонии нет коррупционных дел - нет, они есть, против мы говорим о них открыто и, если люди, которые оказываются виновными, им предъявляют обвинения, это решает суд", - сказала президент.



Она отметила, со между Украиной и Эстонией существует тесное сотрудничество в борьбе с коррупцией.



"Существует антикоррупционная инициатива ЕС, Estonian eastern partnership center, полиция и секретная полиция Эстонии - они все поддерживают ваши учреждения здесь", - подчеркнула она.

