Продажу алкоголя в ночное время запретили в Днепре

Депутаты Днепровского горсовета во время 32-й очередной сессии ввели запрет на розничную торговлю алкоголем в ночное время.



Как сообщили в среду в пресс-службе городского совета Днепра, запрет наложен на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вина.



"С десяти вечера до семи утра приобрести их будет невозможно ни в супермаркетах, ни в маленьких магазинах или киосках", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.



Контроль за выполнением данного решения возлагается на Инспекцию горсовета по вопросам благоустройства.



Нарушителей будут лишать лицензии на розничную торговлю алкоголем.



Без спиртных и хмельных напитков отныне также будут проходить все фестивали, концерты и любые массовые собрания граждан в городе. В то же время, запрет не касается ресторанов, баров и кафе, имеющих разрешения на продажу крепких напитков.



В горсовете уверены, что трезвые ночи помогут уменьшить количество преступлений, которые совершают в состоянии алкогольного опьянения.



Как сообщалось, в начале месяца двое молодых людей, находясь в не трезвом состоянии, разбили остановку общественного транспорта на перекрестке Набережной Заводской и ул. Панаса Мирного. Городу был нанесен ущерб на сумму 30 тыс. грн, который возместили молодые люди.

