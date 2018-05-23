В Израиле рекордный дефицит воды

В Израиле образовался гигантский дефицит воды - стране не хватает 2,5 миллиарда кубометров воды. Это - самый большой дефицит за все время существования Израиля, передает в среду, 23 мая, MIGnews.com.



Отмечено, что причиной дефицита воды является беспрецедентная засуха в Израиле, которая длится уже пять лет подряд.



"В озере Кинерет дефицит воды составляет 1,2 миллиарда кубометров, уровень озера упал до исторического минимума и близок, как никогда, к "черной линии" - самой низкой отметки 214,87 метров ниже уровня моря. После достижения этой отметки забор из Кинерета воды становится невозможным", - пишет издание.



Как сообщается, основные источники воды - Дан и Баниас, питающие Иордан, также находятся на очень низком уровне.



"У нас есть запасы воды на год-два, а не на пять лет, как это было раньше", - заявил на специальной пресс-конференции министр энергетики, инфраструктуры и водных ресурсов Израиля Юваль Штайниц.



В свою очередь управление водных ресурсов страны призывает израильтян ограничить время пребывания в душе двумя минутами, экономно расходовать воду в туалетах, и экономить воду при поливе садов и газонов.

