Линейки на последний звонок не отменят из-за отравлений в школах

Министерство образования и науки Украины не видит оснований отменять школьные линейки на последний звонок из-за случаев отравления детей. Об этом в среду, 23 мая, заявил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец, передает Интерфакс-Украина.



"Ничего мы отменять не будем", - сказал он перед заседанием правительства.



Заместитель министра подчеркнул, что оснований для такого решения нет.



Также, по его мнению, нет оснований для введения процедуры обысков детей в школах, чтобы предотвратить пронос в школу запрещенных предметов.



"Когда выпадают волосы, то хочется рубить голову, но зачем это делать", - сказал он.



Напомним, 22 мая от распыления неизвестного газа в харьковской школе №3 пострадали 38 детей, 27 из них были госпитализированы. Полиция отрабатывает версию о том, что газ в школе в Харькове распылил один из учеников, чтобы сорвать занятия.



Перед этим, 21 мая, в николаевской школе №6 также распылили неизвестный газ, в результате чего пострадал 41 ученик, из них 40 госпитализированы.



8 мая из-за отравления неизвестным веществом во время школьной линейки в школе №8 г. Черкассы были госпитализированы 53 ребенка и четыре учителя, из них 11 детей были определены в реанимационное отделение.

