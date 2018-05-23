Рада приступила к рассмотрению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде

Народные депутаты перешли к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440).



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Андрей Парубий за час до завершения пленарного заседания в среду объявил, что парламент переходит к рассмотрению данного законопроекта, как это и предусмотрено повесткой дня среды.



А.Парубий разъяснил парламентариям порядок рассмотрения данного законопроекта.



С трибуны парламента выступает глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (фракция "Блок Петра Порошенко").

