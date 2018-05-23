Стало известно, во сколько обойдется Brexit для простых британцев

Стало известно, во сколько обойдется Brexit для простых британцев

Голосование за выход Британии из ЕС стоило каждому домохозяйству страны 900 фунтов стерлингов (1000 евро - ред.). Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Реальные доходы домохозяйств на около 900 фунтов ниже, чем мы прогнозировали в мае 2016 года, а это достаточно большая сумма", - сказал глава Банка Англии Марк Карни, имея в виду потерянный рост доходов за два года после референдума 2016 года.

Выступая перед депутатами парламента Великобритании, Карни также сообщил, что объем ВВП оказался на 2% ниже прогнозов перед референдумом.

Как сообщал УНН, первый министр Шотландии Никола Стерджон заявила, что возглавляемая ею Шотландская национальная партия не будет блокировать голосования по условиям Brexit, а возможность проведения референдума по выходу из состава Великобритании проведет после выхода страны из ЕС.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает вариант подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом по итогам реализации Brexit.