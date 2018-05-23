Стало известно, во сколько обойдется Brexit для простых британцев

Голосование за выход Британии из ЕС стоило каждому домохозяйству страны 900 фунтов стерлингов (1000 евро - ред.). Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.



"Реальные доходы домохозяйств на около 900 фунтов ниже, чем мы прогнозировали в мае 2016 года, а это достаточно большая сумма", - сказал глава Банка Англии Марк Карни, имея в виду потерянный рост доходов за два года после референдума 2016 года.



Выступая перед депутатами парламента Великобритании, Карни также сообщил, что объем ВВП оказался на 2% ниже прогнозов перед референдумом.



Как сообщал УНН, первый министр Шотландии Никола Стерджон заявила, что возглавляемая ею Шотландская национальная партия не будет блокировать голосования по условиям Brexit, а возможность проведения референдума по выходу из состава Великобритании проведет после выхода страны из ЕС.



Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает вариант подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом по итогам реализации Brexit.

