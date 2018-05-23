Шнуров рассказал о встрече с чертями из-за алкоголя

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров рассказал о том, как чрезмерное употребление алкоголя заставило его видеть чертей. Его воспоминания приводятся в документальном фильме «Сергей Шнуров. Экспонат», который появился на YouTube-канале Red Square Group.



«Было один раз. [Видел] таких маленьких чертиков, небольших, нестрашных. Они были похожи на мышей», — поведал артист.



Шнуров подчеркнул, что не уверен, допился ли до белой горячки: «То ли я себе это напридумывал, потому что я прекрасно это помню, а белая горячка — беспамятство. Если я это видел, то, скорее всего, это была галлюцинация».



Артист добавил, что не придумал ни одной песни в состоянии алкогольного опьянения. «Говорить о том, что алкоголь способствует творчеству, открытию какой-то там алкогольной чакры, связи с космосом — нет. Когда у тебя все ********* (хорошо), когда ты бухой в бане с ******* (проститутками), какой идиот будет в этот момент придумывать песню? Извините, ***** (проститутки), я на секундочку — песню придумаю», — посмеялся Шнуров.



Другие участники «Лениграда» рассказали о роли алкоголя в работе коллектива. По их словам, пьянки и концерты были единой и неразделимой вещью для членов группы. «Я довольно рано остановился. Но ребята побухивали, да. Рома Фокин вообще допивался до измененных состояний, очень суровых», — рассказал Иорь Вдовин, выступавший солистом группы с 1997-го по 1999 год.

