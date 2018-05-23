Правозащитники призывают бойкотировать чемпионат мира — 2018

Правозащитная организация Human Rights Watch выступает за бойкот предстоящего чемпионата мира — 2018 по футболу, который пройдет в России.



Правозащитники считают, что бойкот мундиаля приведет к тому, что Россия прекратит военные операции в Сирии.



«Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что, пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в ВИП-ложах на матче открытия.



Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты», — приводит слова исполнительного директора организации Кеннета Рота DW.



Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

