Кабмин Украины утвердил соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве

Кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве. Данный документ был подписан в декабре 2016 года.



Как сообщалось, в декабре 2016 года Украина и Турция подписали межправительственный протокол о выделении финпомощи, предусматривающий выделение Анкарой Киеву на ежегодной основе в течение пяти лет средств на приобретение для нужд ВС Украины турецких товаров военного и двойного назначения.



В 2017 году правительство утвердило договоренности с Анкарой о предоставлении Украине в 2017-2021 годах турецкой военной помощи на $15 млн.

