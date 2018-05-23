Экономика растет девять кварталов подряд – Порошенко

Экономика Украины демонстрирует непрерывный рост на протяжении девяти кварталов. Об этом сказал президент Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 23 мая.



"Сегодня девять кварталов подряд украинская экономика демонстрирует рост 2,1-2,5, а в первом квартале 2018 года украинская экономика растет уже на 3,1%", – сказал глава государства и напомнил, о повышении зарплат в стране.



Порошенко подчеркнул, что украинцы не должны ехать заграницу, а зарабатывать "достойные деньги" в Украине.



"Принципиальная позиция – украинцы не должны ехать заграницу, а здесь, дома, зарабатывать достойные деньги. И это есть моя политика как президента – решительное поднятие зарплат и пенсий", – заявил Порошенко.

