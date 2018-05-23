ГСЧС подала иски на закрытие 155 ТРЦ

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила более 167 тысяч нарушений в ходе проверок объектов с массовым скоплением людей, в том числе в суд поданы иски о закрытии 155 торгово-развлекательных центров. Об этом во время доклада в Кабинете министров Украины сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает УНН.



“Проверками выявлено более 167 тысяч нарушений, из которых почти 63 тысячи, а это 37%, которые не устранялись в течение длительного времени. Плохое состояние с выполнением предписаний сложилось на объектах, расположенных в Черновицкой области, где не выполнено 59% ранее предложенных мероприятий, в Волынской — 57%, Днепропетровской — 55% и в Одесской области — 54%”, — сообщил Чечеткин.



По словам главы ГСЧС, всего на руководителей объектов наложено 12 837 административных взысканий. За нарушение в суд поданы иски на закрытие 405 объектов, из них ТРЦ — 155, больниц — 30, дошкольных и школьных учреждений — 220.

