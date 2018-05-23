Президент Эстонии: мы с Украиной "в одной лодке" по "Северному потоку-2"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции Ukrainian-Estonian Women Business Forum в Киеве, отвечая на вопрос УНН, рассказала о позиции Эстонии относительно трубопровода "Северный поток - 2".



"Мы разговаривали вчера (с Президентом Украины Петром Порошенко - ред.) О том, что мы думаем о "Северном потоке-2", и Эстония - среди тех государств, которые не одобряют то, что этот проект не находится в гармонии с Энергетическим союзом ЕС, его цель - диверсифицировать пути и источники энергоснабжения. В этом смысле, мы - "в одной лодке" по "Северному потоку 2", - отметила она.



По словам Кальюлайд, Эстония поддерживает инициативу Европейской Комиссии по изменению газовой директивы.



Она также добавила, что Эстония не хочет, чтобы мир забыл о конфликте на Востоке Украины.



"Надеюсь, это останется тайной куда и когда именно я осуществлю визит. Интересно, человеческая натура такова, что если что-то плохое происходит в течение какого-то времени, тогда люди привыкают к этому. Они уже воспринимают ситуацию нормальной. И мы знаем, что очень немногие люди в мире все еще на слуху, к примеру, частичную оккупацию Грузии. Мы не хотим, чтобы то же произошло и с вопросом войны на Востоке Украины", - сказала президент, отвечая на вопрос журналистов о планах посетить Донбасс.



Она подчеркнула, что эстонская сторона не хочет, чтобы люди забыли о гуманитарной катастрофе, которая образовалась в регионе, в Украине 1,5 миллиона вынужденных переселенцев из-за войны.



"Я верю, что поехать туда и поговорить с людьми в той зоне, говорить с военными поможет привлечь внимание, еще раз. Делать все, что смогу, чтобы дать миру увидеть ситуацию моими глазами", - сказала она.

