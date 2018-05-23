Страны ЕС, не входящие в еврозону, еще не готовы к введению единой валюты - доклад ЕК

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала в среду "доклад о конвергенции" - анализ прогресса в 2018 году семи государств-членов ЕС на пути к присоединению к еврозоне, который делает вывод о неготовности соответствующих стран вводить у себя единую европейскую валюту.



"Евро был создан, чтобы стать единой валютой всего ЕС. Вступление в зону евро открыто для всех стран ЕС, которые к этому готовятся. Правда, дорога, ведущая к принятию евро, может оказаться долгой и трудной", - заявил по случаю публикации доклада заместитель председателя Еврокомиссии по проблематике евро Валдис Домбровскис.



Он заверил в готовности Еврокомиссии оказывать помощь странам, готовящимся к присоединению к еврозоне, в вопросах укрепления их экономических и финансовых систем.



"Опубликованный сегодня доклад дает общее впечатление о достигнутом прогрессе на пути реализации критериев конвергенции как экзамена на вступление в зону евро. Ни одно из семи государств-членов, проанализированных сегодня, не выполнило всех предусмотренных законом условий для вступления", - констатировал в свою очередь член Еврокомиссии по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси.



Он подчеркнул важность того, чтобы страны, желающие присоединиться к еврозоне, прилагали усилия по повышению производительности, увеличивали инвестиции, улучшали ситуацию с занятостью и сокращали неравенство.



Доклад относится к семи государствам-членам ЕС, не входящим в еврозону: Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Хорватии, Чехии, Швеции. По выводам доклада, ни одно из них не соответствует в настоящий момент всем официальным условиям для присоединения к еврозоне.



Два из этих государств - Болгария и Хорватия - выполнили почти все критерии конвергенции, кроме обменного курса, так как не участвуют в механизме обменного курса, отмечается в материалах Еврокомиссии.



В документе напоминается, что критериями конвергенции, которые еще называют "критериями Маастрихта", являются стабильность цен, здоровые государственные финансы, стабильность обменного курса и конвергенция долгосрочных процентных ставок. Также принимается во внимание совместимость национального законодательства с валютно-экономическими правилами ЕС.



По выводам доклада, все семь государств-членов выполняют критерии по состоянию государственных финансов.



Болгария, Венгрия, Хорватия, Чехия и Швеция выполняют критерии по долгосрочным процентным ставкам.



Болгария, Польша, Хорватия и Швеция выполняют критерии по стабильности цен.



Ни одно из этих государств не соответствует критерию обменного курса, так как не участвует в механизме обменного курса. Согласно требованиям к странам - кандидатам на вступление в еврозону, необходимо, по меньшей мере, два года участвовать в этом механизме без серьезных нарушений.

