Javelin станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии - Порошенко

Американские противотанковые комплексы Javelin станут дополнительным фактором сдерживания российской агрессии и уменьшат риски потерь личного состава украинских противотанковых подразделений, заявил президент Украины Петр Порошенко.



"Использование Javelin дает преимущества при выполнении задач по поражению вражеской бронетехники и повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава", - отметил П.Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия создания морской пехоты Украины в среду в Николаеве.



По его словам, комплексы Javelin, которые США предоставили Украине, являются сугубо оборонительным оружием и будут использоваться "только в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации".



Глава государства подчеркнул, что это оружие "не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе".



"Оно станет дополнительным фактором, чтобы сдерживать российскую агрессию. Так, шаг за шагом, мы строим новую армию и усиливаем нашу оборону от агрессивной России", - отметил П.Порошенко.



Как сообщалось, во вторник, 22 мая, военнослужащие в присутствии П.Порошенко проверяли готовность к боевому использованию американских противотанковых ракетных комплексов третьего поколения Javelin на полигоне в Черниговской области.



Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.



Согласно озвученным в 2018 году спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером (Kurt Volker) данным, США планируют поставлять вооружение Украине в рамках комплексного подхода: часть вооружения планируется поставить на безоплатной основе в рамках помощи правительства США, кроме того Киев также сможет закупать американское вооружение с учетом потребности армии.

