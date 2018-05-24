Эксперт ООН обеспокоен ситуацией с выплатами пенсий на востоке Украины

Независимый эксперт ООН по вопросам внешнего долга и правам человека Хуан Пабло Богославски обеспокоен ситуацией с выплатами пенсий более 600 тысячам человек на восточных территориях Украины, говорится в заявлении пресс-службы Совета ООН по правам человека.



Богославски совершил 10-дневный визит на Украину, в ходе которого встретился с чиновниками, исследователями, журналистами, представителями гражданского общества и международных организаций в Киеве. Особое беспокойство у эксперта вызвал уровень коррупции в стране и рост неравенства, с которым сталкивается бедное население и безработные, а также значительной разницей в оплате труда мужчин и женщин, уточняется в сообщении.



Эксперт также встревожен ситуацией с выплатами пенсий пострадавшим от вооруженного конфликта, которые проживают на востоке Украины, отмечает пресс-служба.



"Правительство должно принять во внимание, что кризис на востоке Украины непропорционально влияет на пожилых людей, и административные требования заставляют их каждые 60-90 дней проходить пять чекпоинтов, чтобы не допустить прекращения выплат им пенсий. Зачастую это дается им с большим трудом, они сталкиваются с рисками для жизни, или же тратами от 50 до 80 процентов своих пенсий на такое путешествие", — говорится в заявлении Богославски.



Он выразил серьезную озабоченность тем, что свыше 600 тысяч человек таким образом отрезаны от своих пенсий.



Богославски рекомендует властям Украины устранить преграды, препятствующие гражданам получить равный доступ к пенсиям независимо от их места жительства или регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц.



Как ожидается, независимый эксперт предоставит Совету ООН по правам человека полный отчет по результатам визита на Украину в марте 2019 года.

