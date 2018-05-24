В ДНР заявили об уничтожении группы украинских диверсантов

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявляет об уничтожении диверсионной группы украинских силовиков ночью в среду на окраине Донецка.



"Вчера в районе 22 часов (совпадает с мск) диверсанты в составе группы из 5 человек предприняли попытку проникнуть на территорию республики для совершения провокаций против мирного населения… Группа противника была своевременно замечена… Командир взвода одного из подразделений ДНР принял решение на перегруппировку, а затем уничтожение врага стрелковым оружием", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.



В ведомстве пояснили, что все 5 силовиков были уничтожены. Тело одного из них удалось эвакуировать ополченцам. Инцидент произошел в районе населенного пункта Марьинка на окраине Донецка.



При себе у погибшего силовика были обнаружены шевроны одного из подразделений ДНР, средства связи с возможностью ведения фото- и видеосъемки, гражданская одежда.

