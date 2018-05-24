Позиции РФ и стран ЕС по ядерной сделке с Ираном близки

В позициях России и стран Евросоюза по иранской ядерной сделке больше совпадений, чем различий. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



"У нас с [европейцами] больше совпадений, близость позиций", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у России и стран ЕС расхождения по иранской ядерной сделке.



Чижов напомнил, что 25 мая в Вене состоится заседание совместной комиссии по вопросу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Встретятся политдиректора Ирана и пяти посредников ООН - России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, то есть впервые консультации пройдут без участия США. "Впервые это заседание будет проходить в усеченном, можно сказать, формате, без американцев, поскольку после решения президента [Дональда] Трампа о выходе из СВПД США фактически лишили себя возможности участвовать в этом коллективном органе", - подчеркнул постпред РФ при ЕС.



СВПД был заключен постоянной пятеркой СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта многосторонняя договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения. 21 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Иран не изменит политический курс.



