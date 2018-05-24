РИА "Новости-Украина" и ООО "Интерселект" попали в список санкций СНБО Украины

Представительство "РИА Новости" в Украине и компания, через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, ООО "Интерселект" попали в список санкций, опубликованный в четверг.



В приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 20018 года, опубликованном на сайте президента Украины, упомянуты представительство Федерального унитарного предприятия Российское агентство международной информации РИА "Новости", а также ООО "Интерселект", через которое, по данным СБУ, осуществлялось финансирование работы "РИА Новости Украина".



Ранее руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан, ему предъявлено подозрение по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена – ИФ).



Санкции предполагают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда, а также блокирование доступа к сайту www.rian.com.ua.



Также в санкционном списке находятся: АО "Первый канал" и его подразделения, ООО "Телекомпания НТВ", ООО "НТВ-ПЛЮС", ООО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "Звезда", АО "ТНТ-Телесеть", АО "Москва медиа", ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (телеканалы "РТР-Планета", "Россия-24", Информцентр радиовещания "Вера, надежда, любовь", ФГУП "Россия сегодня", ЗАО "Национальная медиа группа", ОАО "Телерадиокомпания Петербург", ООО "Акцепт" (телеканал Рен ТВ"), АНО "Общественное телевидение России", ООО "Медиа контент", ООО "Промедиа", ООО "Наше радио", ООО "Медиа инновейшин групп" и ООО "Украинский бизнес портал".



Кроме того, в списке физлиц, к которым применены санкции, остаются: экс-главред телеканала LifeNews и газеты "Известия" Александр Потапов, бывший гендиректор телеканала "LifeNews" Ашот Габрелянов, первый замгендиректора информхолдинга Всероссийского государственного телеканала, гендиректор телеканала "Россия-1" Антон Златопольский, глава дирекции общественно-правового вещания телеканала "НТВ" Андрей Куницин, главред телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян, генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, журналистка, ведущая программы "Время" на "Первом канале" Ирада Зейналова, главред сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, гендиректор информагентства "ТАСС" Сергей Михайлов, собственник и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, главредр информагентства "Regnum" Виген Акопян, главред "Российской газеты" Владислав Фронин, главред газеты "Русский репортер" Виталий Лейбин, главред и гендиректор АО "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин, журналист, экс-гендиректор телекомпании "НТВ" Владимир Кулистиков и гендиректор медиахолдинга "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Олег Добродеев.

