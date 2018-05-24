"Борисполь" до сих пор не договорился с Ryanair о расписании рейсов

Аэропорт "Борисполь" до сих пор не договорился с европейским лоукостером Ryanair о расписании рейсов. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне, передает "РБК-Украина".



"На сегодняшний день подтвержденным слотом Ryanair есть только направление Берлин. Они пригласили на этой неделе все остальные слоты. Там есть слоты, которые мы считаем конфликтными с точки зрения обеспечения по времени. Будем вести диалог о возможности смещения плюс-минус час. Я думаю, что мы обязательно найдем с ними компромисс по взаимодействию", - сказал Дыхне.



По словам гендиректора, конфликтными являются не все другие рейсы, о которых ранее заявлял Ryanair. Но Дыхне отказался назвать, какие именно являются конфликтными.



"На предприятии (в аэропорту, - ред.) есть совершенно независимый слот-координатор - инженер, который занимается слотированием, который работает по IATAовским (Международная ассоциация воздушного транспорта, - ред.) нормам. Шаг влево - шаг вправо не делает, независимо от того, какова позиция администрации аэропорта. Это абсолютно четкая европейская норма", - сказал он.



Кроме Берлина, Ryanair планирует запустить рейсы из Киева в Барселону, Стокгольм, Вроцлав, Краков, Варшаву, Братиславу, Вильнюс, Лондон.

