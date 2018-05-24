В Киеве из-за бешеной собаки объявили карантин

Киевская городская государственная администрация объявила карантин в микрорайоне Быковня Деснянского района Киева из-за выявления бешенства у собаки. Об этом в четверг, 24 мая, сообщают Українські Новини со ссылкой на текст протокола собрания специальной комиссии.



Зоной повышенной опасности определен микрорайон между улицей Жукова и Броварским проспектом.



Отмечается, что карантин снимут через два месяца после последнего случая бешенства у животных на этой территории.

