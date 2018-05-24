Международная следственная группа обвинила российских военных в катастрофе MH17

Данные объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года подтверждают, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса. "Наши исследования подтверждают тот факт, что самолет был сбит из "Бука", который попал из Российской Федерации на неподконтрольную территорию", - сказал представитель объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) Уилберт Паулсен на пресс-конференции этой группы в Гааге в четверг.



По его словам, были проанализированы снимки, которые фиксировали передвижение этого "Бука".



У.Паулсен сообщил, что он презентует несколько дополнительных результатов.



"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", - сказал он.



По словам представителя группы, над расследованием обстоятельств крушения работает, минимум, несколько сотен людей.



"Мы понимаем, что много предварительных результатов уже было обнародовано… Мы, просто собираем факты, и проверяем их еще более тщательно, чем делали это ранее", - добавил он.



Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.



Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.



Согласно выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе пос.Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования также следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR была доставлена в Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17 была вновь возвращена на территорию РФ.

