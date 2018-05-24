МВФ прогнозирует российской экономике отставание

Экономика РФ в ближайшие годы будет отставать от темпов роста экономик стран Восточной Европы. Об этом говорится в обзоре мировой экономики Международного валютного фонда, сообщают Ведомости.



Так, согласно прогнозу МВФ на 2018–2019 годы, Россию ждет небольшое – до 1,7% – ускорение роста, а затем замедление до 1,5%, таким рост будет и в 2023 году.



В то же время мировая экономика в 2018–2019 годах вырастет на 3,9% в среднем, прогнозирует МВФ, а в 2023 году замедлится до 3,7% – это существенно выше, чем прогноз для России.



Без структурных реформ российский ВВП будет расти на 1,5–2%, пишет ЦБ РФ. Минэкономразвития до 2020 года прогнозирует рост в пределах 2,3%.



Россия будет уступать другим странам Восточной Европы в экономическом росте и не будет сокращать отставание от развитых экономик, полагает МВФ.



Тормозят экономический рост слабое развитие инфраструктуры, старение населения, чрезмерное присутствие государства в экономике, недостаточная интеграция в мировую экономику и геополитические риски, которые снижают частные инвестиции.



Напомним, Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.



В то же время, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019 год с 4% до 3,3%.

