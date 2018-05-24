Украина включила в список санкций олигархов РФ

Украина опубликовала обновленные санкционные списки физических и юридических лиц, чью деятельность намерена ограничить на своей территории. Туда отныне попали российские олигархи, передает в четверг, 24 мая, РБК.



В частности, указано, что Киев распространил новые санкции на совладельца UC Rusal Олега Дерипаску, главу Газпрома Алексея Миллера, предпринимателей Игоря Ротенберга и Виктора Вексельберга, совладельца Сургутнефтегаза Владимира Богданова, сенатора Сулеймана Керимова, президента ВТБ Андрея Костина и других. На них всех ранее были распространены американские санкции.



Помимо них индивидуальные санкции введены в отношении депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, членов правительства республики Крым, руководителей российских СМИ.​



Как говорится в указе президента Украины Петра Порошенко, санкции в отношении этих лиц Киев вводит на три года. Ограничения заключаются в блокировании активов, предотвращении их вывода за пределы Украины, а также в запрете на въезд в страну.



Сообщается, что всего под санкциями теперь находится 1 тыс. 748 бизнесменов и политиков из разных стран, а также 756 российских, британских, кипрских, белорусских и украинских компаний.

