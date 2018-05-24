Венгрия опять хочет обсудить с Украиной языковой вопрос

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в следующий вторник намерен провести встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт венгерского правительства.



Сийярто заявил, что Венгрия хочет решить спор по языковому вопросу с Украиной до саммита НАТО в июле, и именно для этого планирует встретиться с украинским коллегой. Место встречи он не уточнил.



"Венгрия хотела бы видеть 150000 венгров в Закарпатье, которые живут в безопасности, а их права полностью обеспечены", - сказал он.

