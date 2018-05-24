Савченко подала в КС жалобу на свой арест

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, подала жалобу в Конституционный суд Украины на незаконность своего содержания под стражей.



Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в КС, в Конституционный суд поступила жалоба от Н.Савченко и ее защиты, документ был рассмотрен в секретариате суда и принят как соответствующий по форме.



"Коллегия будет изучать жалобу, а потом сенат рассмотрит и примет решение - отказывать или открывать производство по этой жалобе", - сказал собеседник агентства, добавив, что в своей жалобе Н.Савченко просит КС признать неконституционными положения ч. 5 ст. 176 Уголовного процессуального кодекса Украины.



Согласно ч. 5 ст. 176 (Общие положения о мерах пресечения) УПК, обязательство доказывания перед следственным судьей, судом обстоятельств-оснований избрания подозреваемому, обвиняемому меры пресечения, а также того, что ни одна из других, более мягких мер не может предотвратить доказанные при рассмотрении риск или риски и обеспечить надлежащее выполнение им процессуальных обязанностей, возложено на следователя, прокурора. Поэтому при решении вопроса об избрании лицу меры пресечения следственный судья, суд должны руководствоваться правилом принципа презумпции невиновности о том, что все сомнения относительно доказанности обстоятельств-оснований избрания меры пресечения толкуются в пользу подозреваемого, обвиняемого.



Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. В тот же день Н.Савченко объявила голодовку.



29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.



17 апреля Н.Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.



15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил до 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для Н.Савченко.



Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда о продлении до 13 июля срока ареста Н.Савченко.

