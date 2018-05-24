Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей

В четверг коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева оставила без удовлетворения апелляционную жалобу, поданную в интересах руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и оставила в силе решение суда первой инстации о его аресте.



"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 мая 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Рубана В.В., - без удовлетворения", - сообщает пресс-служба Апелляционного суда столицы в четверг днем.



В.Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ("Террористический акт"), ч.1 ст.263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.



Как сообщалось, В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.



Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.



По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".



9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 4 мая суд продлил срок ареста на 2 месяца.

