В киевских школах усилят охрану

Постоянная комиссия по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Киевского городского совета проголосовала за поручение Департаменту образования и районным управлением образования обеспечить усиление охраны и мер безопасности во всех учебных заведениях столицы, сообщила председатель комиссии Анна Старостенко.



"В связи с распространением отравления школьников газообразными веществами в Украине мы должны обезопасить маленьких киевлян от таких случаев. Особенно сейчас, накануне последних звонков и во время Лиги чемпионов, безопасность детей в городе должна быть особым приоритетом как для наших правоохранителей, так и работников учебных заведений. Поэтому сегодня мы дали поручение Департаменту и районным управлениям усилить меры безопасности в наших школах и садиках", - цитирует А.Старостенко пресс-служба Киевсовета в четверг.



Она отметила, что речь идет, в частности, об усилении охраны и ограничении доступа на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.



"Кроме того, в соответствии с рекомендациями Минобразования, поручаем учебным заведениям провести разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников относительно поведения в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью. Привлекать к такой работе сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов. И что важно - обеспечить информирование правоохранительных органов в случае выявления у учебных заведений подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни", - подчеркнула председатель комиссии.

