В Украине открыли Бескидский тоннель

В Украине в четверг, 24 мая, президент Украины Петр Порошенко открыл Бескидский железнодорожный тоннель. Соответствующее видео опубликовано на странице главы государства в соцсети Facebook. Движение поездов через новый двухколейный Бескидский тоннель запустят с 25 мая. Его длина составляет 1 765 метров, а глубина - 180 м. Ширина тоннеля составляет 10,5 м, высота - 8,5 м.



"Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине. Здесь проходит до 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", - написал Петр Порошенко.



К слову, реконструкция одноколейного тоннеля в Карпатах на перегоне Бескид - Скотарское длилась с 2013 года. Новый двухколейный Бескидский тоннель сможет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/ч, в то время, как пропускная способность одноколейного тоннеля - до 47 поездов со скоростью 15-40 км/час.



Общая сметная стоимость строительства по проекту составляет 102 млн евро. Гарантия эксплуатации - 100 лет.

