У Путина предрекают сохранение санкций Запада до 2025 года

Советник президента России Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев считает, что американские санкции не будут сняты как минимум до 2025 года. Об этом он заявил в четверг, 24 мая, в кулуарах экономического форума в Санкт-Петербурге.



"Я не думаю, что они будут ослаблены, потому что мы имеем дело с гибридной войной, которая ведется американской властвующей элитой не только против России", - сказал Глазьев на вопрос о том, можно ли ожидать ослабления санкций Запада против России в ближайшие годы.



По его словам, "гибридная война" со стороны США ведется за "контроль над миром".



"Американцы хотят сохранить гегемонию теми инструментами, где у них есть преимущество, усиливать свои конкурентные возможности", - подчеркнул советник Путина.



Он пояснил, что в США есть два преимущества - информационные технологии и валютно-финансовые, и оба эти направления активно работают против России.



"Смысл этой американской агрессии заключается в том, чтобы сохранить глобальную гегемонию, они пытаются сдерживать Китай, и нас они рассматривают как ключевой участок периферии своей экономической империи. Они хотят вернуть себе господство над Евразией, которое они получили в 90-е года, и убеждены в том, что это ключ к сохранению своего доминирующего положения в мире", - сказал Глазьев.



По его мнению, пока американские власти мыслят такими категориями глобального доминирования и позволяют себе работать вне международного права, санкции отменены не будут.



"Скорее всего, они будут становиться все более разнообразными, глубокими, и надо исходить из того, что гибридная война будет вестись как минимум до 2025 года", - резюмировал советник Путина.



Напомним, санкции в отношении России западные страны начали вводить в 2014 году, в связи с началом военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.

