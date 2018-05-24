Сначала официальное согласие, потом секс - новый закон в Швеции

В Швеции приняли закон, по которому необходимо получить однозначное согласие партнера на секс. В противном случае, это будет рассматриваться как изнасилование.



Об этом сообщает Associated Press.



Во время голосования 24 мая шведские депутаты одобрили соответствующие изменения в законодательство 257 голосами. Закон вступает в силу 1 июля.



До этого времени действующее шведское законодательство определяло изнасилование как принуждение к сексу путем насилия, угроз или злоупотребления уязвимым положением жертвы.



В декабре премьер-министр Стефан Ловфен заявил, что "если секс не является добровольным, то он является незаконным". Его заместитель Изабелла Ловина заявила, что недавняя кампания #metoo показала, что изменения к законодавству необходимы.



Критики скептически относятся к закону, говоря, что он не приведет к большему количеству осуждений.

