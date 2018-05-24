Шестерых моряков-украинцев освободили из плена нигерийских пиратов – Климкин

Шестеро украинских моряков освобождены из пиратского плена в Нигерии: пятеро уже вернулись на Родину, а шестой заканчивает лечение в Нидерландах, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Благодаря совместным с нидерландскими и нигерийскими друзьями усилиям удалось освободить из пиратского плена шестерых наших соотечественников... Пятеро моряков - граждан Украины сегодня утром прибыли на Родину, все живы и здоровы. Еще один наш моряк пока остается в Нидерландах на лечении, но в ближайшее время вернется домой", - написал П.Климкин на своей странице в Фейсбук в четверг.



Министр уточнил, что моряки почти месяц удерживались в заложниках в дельте Нигера.



"Глубоко благодарен нашим нидерландским и нигерийским партнерам за искреннюю заботу и кропотливую круглосуточную работу, благодаря которой удалось спасти человеческие жизни", - отметил П.Климкин.



Украинский министр расценил такие совместные действия как "пример международной взаимопомощи в борьбе с пиратством 21 века".

