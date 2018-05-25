Трамп считает нынешнее состояние экономики США самым лучшим в истории страны

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американская экономика в ее нынешнем состоянии, вероятно, самая мощная в истории страны.



"У нас великолепная экономика. Возможно, это лучшая экономика, которая когда-либо была у этой страны", - заявил он в интервью программе "Фокс энд френдс".



Президент добавил, что сейчас США "успешно ведут дела", отметив "самый низкий уровень безработицы среди темнокожего и латиноамериканского населения в истории, и среди женщин за 19 лет".



"Наша страна успешно ведет дела, и нас вновь уважают. Мы заключаем невероятные торговые соглашения, о которых велись переговоры 25 лет", - добавил он.

