Особо опасные фанаты из Англии и Испании не попадут в Украину - МВД

Агрессивные болельщики из Великобритании и Испании не попадут на территорию Украины, поскольку правоохранительные органы этих стран сами проводят с ними соответствующую работу. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает в четверг, 24 мая, Интерфакс-Украина.



"И в Англии, и в Испании есть такая практика, что особо опасные фанаты вообще не выедут из этих стран", - сказал он журналистам после презентации мобильного информцентра МВД, который расположен рядом с Фестивалем чемпионов на Крещатике.



Крищенко отметил, что в Украину прибыли по шесть офицеров полиции из Великобритании и Испании для взаимодействия и консультаций своих украинских коллег.



Глава столичной полиции отметил, что наибольший наплыв иностранных болельщиков ожидается со второй половины дня 25 мая и в день финала мужской Лиги чемпионов UEFA26 мая.



По его словам, ожидается не менее 53-55 тыс. иностранных болельщиков.



Он сообщил, что 24 мая, в день проведения финала женской Лиги чемпионов, в центральной части Киева будет работать 5,5 тыс. правоохранителей, которые будут обеспечивать порядок в районе Крещатика, на Подоле, возле стадиона Динамо, и также усиленные наряды полиции будут работать в аэропортах.

