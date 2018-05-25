Гройсман: все идет к тому, что виновные в катастрофе рейса МН17 и гибели 298 человек будут наказаны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность, что в результате проведенного расследования Международной совместной следственной группой (JIT) виновные в катастрофе "Боинга" рейса МН17 над Донбассом в 2014 году будут наказаны.



"Международная совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса МН17 на Донбассе подтвердила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук". По данным следствия, ЗРК принадлежал 53-й противовоздушной бригаде Вооруженных сил России, которая базируется в городе Курск. Наконец все идет к тому, что справедливость восторжествует, и виновные в гибели 298 человек будут наказаны", - написал премьер на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.



В.Гройсман напомнил, что в 2014 году возглавлял комиссию по расследованию этой катастрофы и "не сомневался, что это время придет".



Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.



Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.



Согласно выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе пос.Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования также следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR была доставлена в Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17 была вновь возвращена на территорию РФ.

