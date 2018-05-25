Кобзона лишили всех украинских госнаград и активов

Украина лишила российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона всех госнаград и почестей, а также заблокировала его активы. Отныне он не имеет права распоряжаться имуществом, которое находится в стране. Об этом отмечается на сайте президента Украины. Известно, что Иосиф Кобзон родился в Украине, и был удостоен ордена за заслуги III, II и I степени.



Также в указе отмечается, что власти Украины заблокировали активы генерального директора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева и запретил ему въезжать в страну. Также запрещены сайты МИА Россия сегодня и РИА Новости Украина‍.​



Известно, что запрет въезда Иосифа Кобзона в Украину был введен в силу еще в 2014 году. Певец отмечал, что ему "плевать" на решения СБУ.

