В КНДР демонтировали ядерный полигон

Военные взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери в Северной Корее. Об этом передает УНН.



Представители Минобороны также уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и другие обслуживающие объекты.



В заявлении Института ядерного оружия КНДР говорится, что церемония демонтажа северного ядерного испытательного полигона призвана показать прозрачность в вопросе о прекращении ядерных испытаний.



Военные также отметили, что утечек радиоактивных материалов в окружающую среду в результате взрывов не произошло.



В северной шахте полигона прошли пять из шести ядерных испытаний Северной Кореи. Всего на полигоне сначала было четыре шахты. Первую использовали только один раз во время подземных испытаний в октябре 2006 года. Вскоре после этого ее закрыли.

