Завтра в Украине будет тепло, местами дожди

25 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.



В Карпатах дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градуса.



В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градуса.



В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23 градуса.



В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.



На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.



В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +21...+27 градусов.



На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь (ночью местами), отдельные грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +20...+26 градусов.



На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +23...+30 градусов.



В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов.



В Ялте без осадков. Температура ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27 градусов.



24 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+23 градуса, в Днепре возле Киева +19 градусов.

