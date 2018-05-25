Константинополь не даст автокефалию украинскому православию

В конце мая Константинопольский патриархат может выдать Томос, в котором не будет ни слова о церковной независимости Украины. Наоборот - в документе будет закреплено подчинение украинского православия Фанару. Об этом сообщают источники газеты «Вести», знакомые с дискуссией, происходящей в Константинополе по «украинскому вопросу».



По сути, речь идет о создании экзархата Вселенской патриархии в Украине. Другими словами - Фанар намерен подчинить себе УПЦ КП и УАПЦ, сделав их подконтрольной митрополией в составе Константинопольского патриархата.



При этом власть патриарха Варфоломея над этой митрополией будет полноценной и всесторонней. Например, Константинополь сможет блокировать любые невыгодные ему решения Архиерейского собора своего экзархата в Украине, а также будет утверждать любые кадровые и финансовые решения.



Представители из УПЦ КП назвали такое решение «возмутительным»: «УПЦ Киевского патриархата пусть сейчас и не признается мировым православием, но она независима в своем управлении. У нас свой патриарх и центр управления, который находится в Киеве. Константинополь хочет нас лишить свободы и полностью подчинить себе. Зачем нам такой вариант?»



При этом патриарх УПЦ КП Филарет в интервью DW еще в январе этого года говорил, что выступает против подобного решения: «Никаких этапов. Какая разница - подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина - независимое государство», - ответил он на вопрос о возможном подчинении Константинополю.



В свою очередь высокопоставленный иерарх УПЦ КП, Архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей (Горобцов) подтвердил тот факт, что позиция его церкви не менялась: «Нам важно, чтобы патриарх был тут, в Киеве, и мы не подчинялись ни Москве, ни Константинополю».

