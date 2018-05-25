Джон Малкович станет легендарным Эркюлем Пуаро

Актер Джон Малкович исполнит роль Эркюля Пуаро в новом мини-сериале телеканала BBC под названием "Убийства по алфавиту".



Очередную экранизацию одноименного произведения Агаты Кристи, написанного ею в 1936 году, на телеэкране реализует сценарист Сара Фелпс, которая уже писала сценарии по ее детективным романам для двух британских сериалов - "И никого не стало" в 2015 году (по роману Агаты Кристи "Десять негритят" 1939 года) и "Испытание невиновностью" в 2018 году (по одноименному роману 1957 года).



Компанию в расследовании запутанных убийств Малковичу составит Руперт Гринт - он сыграет инспектора полиции. В сериале также снимутся Эндрю Бьюкен, Франклин Кларк, Имон Фаррен, Тара Фицджералд, Бронвин Джеймс, Фрейя Мавор и другие, сообщает Deadline.



Режиссером мини-сериала стал Алекс Габасси.



Съемки трехчасового детектива должны начаться уже в июне 2018 года.



Действие сериала происходит в 30-х годах прошлого века в Великобритании, где некий серийный убийца расправляется со своими жертвами по алфавиту. Перед каждым преступлением он оповещает Эркюля Пуаро, где и когда будет совершено очередное убийство, и оставляет там справочник британских железных дорог, который называется "ABC Railway Guide". Но сыщик и полиция всегда прибывают слишком поздно. Пуаро придется усиленно поработать своими "серыми клеточками", чтобы злодей не совершил все 26 убийств по количеству букв в английском алфавите.







