Почему нельзя пить слишком много воды

По словам сотрудников Университета Макгилла, гипергидратация (избыточное содержание воды в организме) способна вызвать гипонатриемию - опасное снижение уровня натрия в крови, которое может спровоцировать отек мозга. До недавних пор ученые не знали, из-за чего развивается гипонатриемия, пишет The Hindustan Times.



Теперь исследователи выяснили, что организму выявить гипергидратацию сложнее, чем обезвоживание. Как известно, в мозге есть нейроны, отвечающие за поддержание водного баланса. При избытке воды активируется Trpv4 - кальциевый канал в глиальных клетках, окружающих эти нейроны.



Так, гипергидратацию первыми обнаруживают глиальные клетки. Они посылают сигнал о необходимости "отключения" нейронов, чувствительных к гидратации. Trpv4 взывает высвобождение таурина, который, в свою очередь, подавляет активность вышеупомянутых нервных клеток.

